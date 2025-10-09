El Gobierno peruano formalizó una invitación al papa León XIV para que incluya al Perú en su primera gira internacional como Sumo Pontífice.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que la presidenta Dina Boluarte extendió personalmente la invitación, la cual fue posteriormente ratificada mediante una carta oficial enviada al Vaticano.

El objetivo de la gestión es incorporar al país en el itinerario papal que, hasta el momento, contempla visitas a Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Aunque el programa aún no está cerrado, la Santa Sede precisó que se comunicará oportunamente cualquier modificación o nueva escala en la agenda del Pontífice.

La ministra León detalló que la iniciativa partió directamente del más alto nivel del Ejecutivo. En paralelo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) firmó dos convenios con la Municipalidad del Callao para poner en marcha el proyecto “Los Caminos del Papa León XIV”, que abarcará las regiones de Chiclayo, La Libertad y el Callao. Estas localidades fueron escenarios significativos en la vida pastoral de Robert Prevost antes de ser elegido Papa.

Durante su permanencia en el Perú, el actual Pontífice se desempeñó como obispo de Chiclayo y misionero agustino. También acompañó a comunidades afectadas por emergencias como el Fenómeno El Niño y la pandemia, además de haber obtenido la nacionalidad peruana, consolidando su vínculo con la Iglesia local.

En la presentación del proyecto, la ministra resaltó el potencial del país para el turismo religioso. “Más de 300 millones de personas en el mundo realizan turismo religioso. ¿Por qué el turismo religioso tiene que irse a otros continentes si el Perú tiene realmente una religiosidad enorme?”, señaló.

El plan busca atraer visitantes motivados por la fe y promover el desarrollo de infraestructura turística en los puntos del recorrido.

De acuerdo con estimaciones de Mincetur, “se estima que esta iniciativa turística que es la ruta Caminos del Papa León XIV permitirá traer a más de 15,000 asistentes adicionales, durando un movimiento económico importante y oportunidades de desarrollo”.