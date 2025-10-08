Un adolescente de 17 años, fue asesinado de tres disparos tras resistirse a un asalto en la zona 3 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 8 de octubre, a solo media cuadra de su vivienda del menor de edad, cuando tres sujetos armados lo interceptaron. Uno de los malhechores le disparó.

Según testigos, el joven se opuso al asalto. Los agresores escaparon llevándose su celular y sus zapatillas. Vecinos salieron al escuchar los disparos, pero hallaron al adolescente sin vida en plena vía pública.

El adolescente trabajaba como mototaxista y ayudaba económicamente a su familia.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, el menor era conocido en su barrio por ser tranquilo y colaborador. En redes sociales, el joven solía cubrir su rostro en las fotos, detalle que llamó la atención tras su muerte.

La comisaría de Santa Elizabeth investiga el caso, para el cual se viene revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Vecinos del sector exigieron mayor presencia policial y patrullaje en Huáscar, considerada una de las zonas más peligrosas de San Juan de Lurigancho.