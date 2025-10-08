Tres hombres fueron hallados sin vida en un descampado del distrito de San Martín de Porres, en la zona conocida como Chuquitanta, cerca de la avenida Nestor Gambetta.

Según vecinos, durante la madrugada de este miércoles 8 de octubre se escucharon al menos 20 disparos provenientes del lugar.

De acuerdo a América Noticias, el triple crimen se registró en los alrededores de la zona arqueológica El Paraíso. Testigos señalaron que, antes de los disparos, oyeron el sonido del motor de una camioneta que se habría detenido brevemente en el descampado, lo que hace presumir que las víctimas fueron llevadas hasta allí para ser asesinadas.

Agentes de la Comisaría de Pro y personal de serenazgo del distrito llegaron al lugar, un área rodeada de chacras y terrenos lotizados en venta.

Las autoridades cercaron la zona mientras el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los tres hombres habrían sido ejecutados en el lugar. Una de las víctimas recibió nueve disparos, mientras que las otras dos fueron impactadas con al menos cuatro o cinco tiros en la cabeza.

Hasta el momento no se ha identificado a las víctimas. La Policía Nacional no descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.

Vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurre este tipo de crímenes en el lugar, pues al tratarse de un descampado, no hay cámaras de seguridad.