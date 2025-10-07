El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación preliminar contra un sujeto de 46 años, identificado con las iniciales M. A. A. Q., presunto responsable del ataque armado que dejó gravemente herido a un chofer de transporte público en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con el comunicado oficial, la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho–Zona Media investiga al sospechoso por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización), en agravio de un conductor de la empresa Santa Catalina, que cubre la ruta 23-C.

“De acuerdo con las indagaciones, el investigado habría disparado a la víctima cuando este conducía un bus de transporte público en las inmediaciones de la avenida El Sol”, precisó el Ministerio Público.

Tras el ataque, el implicado se dio a la fuga, mientras el conductor fue trasladado de emergencia a una clínica local. Su estado de salud es reservado, confirmó la Fiscalía, que además anunció que se vienen realizando diligencias urgentes con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para identificar a otros posibles involucrados y recolectar pruebas del atentado.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra M. A. A. Q. (46) por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, extorsión y microcomercialización de drogas, tras disparar a un conductor de transporte público de la ruta 23-C, ocurrido en San Juan de… pic.twitter.com/Xf1EPuA86o — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 7, 2025

Chofer continúa en estado crítico

El hecho se produjo en vísperas del paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre. El conductor herido fue internado en una clínica de la zona y, según informó ATV, su estado de salud es crítico, debido a que tiene comprometidos un riñón y el colon a causa de los impactos de bala.

La empresa Santa Catalina, afectada por el ataque, forma parte del grupo de líneas de transporte que opera en Lima Este y que ha denunciado reiterados casos de extorsión y amenazas por parte de bandas criminales.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.