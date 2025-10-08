Dos hombres fueron detenidos tras una intensa persecución policial por el circuito de playas, luego de robar una furgoneta que transportaba vacunas e instrumentos médicos valorizados en más de 35 mil dólares.

El vehículo del Estado fue recuperado cerca de la playa Punta Roquitas, en el distrito de Miraflores, según informó América Noticias.

No obstante, el robo ocurrió en el distrito de La Victoria, cuando el conductor dejó la unidad estacionada por unos minutos.

Los delincuentes aprovecharon el descuido para forzar las cerraduras para luego huir por la Costa Verde. Testigos señalaron que los sospechosos se resistieron a detenerse, lo que provocó una persecución que terminó cuando la Policía les cerró el paso.

Durante la intervención, los agentes hallaron herramientas empleadas para abrir el vehículo. Los dos sujetos fueron reducidos sin que se registraran heridos. Según fuentes policiales, ambos presentan antecedentes por robo y formarían parte de una banda dedicada al hurto de vehículos de carga.

Se informó que las vacunas e instrumentos fueron recuperados sin daños. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a posibles cómplices.