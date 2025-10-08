Una intensa lluvia sorprendió a los ciudadanos de Pucallpa (Ucayali) y dejó serias inundaciones en distintos sectores del distrito de Callería.

El agua acumulada alcanzó hasta 50 centímetros de altura en algunas zonas, ingresando a viviendas y causando daños materiales.

Los vecinos afectados señalaron que el agua se filtró rápidamente en sus casas, obligándolos a improvisar estructuras para proteger sus electrodomésticos y mototaxis.

En un reporte a Canal N, se observaron refrigeradoras y herramientas de trabajo elevadas sobre sillas y tablones de madera para evitar mayores pérdidas en las viviendas.

Entre las zonas más afectadas figuran la segunda cuadra del jirón Salvador Allende y su intersección con el jirón Unión, donde el nivel del agua superó los 40 centímetros . Algunos vecinos reportaron que, incluso horas después de la lluvia, aún permanecían hasta 10 centímetros de agua estancada en sus viviendas.

De acuerdo con los testimonios, la falta de un sistema de drenaje adecuado y la acumulación de basura en las cunetas provocaron el colapso de los buzones de desagüe, agravando la emergencia.

Aunque la lluvia cesó, muchas casas continúan anegadas y los vecinos trabajan con baldes para retirar el agua y recuperar sus pertenencias.