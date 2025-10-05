El papa León XIV expresó su esperanza ante los recientes “avances significativos” hacia la paz en Gaza, luego de que el movimiento islamista Hamás aprobara un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto en el enclave palestino.

“En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el pontífice al término de una misa celebrada en el Vaticano.

León XIV reiteró su llamado a “todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes”, con el fin de alcanzar una “paz justa y duradera” entre israelíes y palestinos.

El papa también manifestó su preocupación por el aumento del antisemitismo en el mundo y dijo sentirse “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”, tras años de violencia, bloqueo y destrucción.

Las declaraciones del pontífice se producen en un momento en que las potencias internacionales intentan consolidar un acuerdo de cese al fuego y definir mecanismos humanitarios para la reconstrucción de la Franja de Gaza.