El cardenal Carlos Castillo anunció que el papa León XIV ofrecerá un mensaje especial para los devotos del Señor de los Milagros el próximo 19 de octubre, desde la plaza de San Pedro, en el marco de la procesión que se realizará en Roma.

Durante la ceremonia de levantamiento del anda del Señor de los Milagros, realizada simultáneamente en Lima y en diversas hermandades del país y del extranjero, el arzobispo de Lima informó que el pontífice no pudo pronunciarse este fin de semana por compromisos previos, pero enviará su saludo a los fieles en esa fecha.

El cardenal Castillo aprovechó la ocasión para invocar a los creyentes a rezar durante octubre “por todos, inclusive por quienes se han equivocado” , y a seguir el ejemplo de humildad de Cristo.

Recordó además que el papa Francisco consideró la procesión del Cristo Morado como “un signo hermoso para el año de Jesucristo”, promesa que —dijo— se cumple ahora con la participación de su sucesor.

Este sábado 4 de octubre, se realizó la primera procesión del Señor de los Milagros por el Cercado de Lima.

Por otro lado, el Vaticano anunció que León XIV publicará el 9 de octubre su primera exhortación apostólica, titulada Dilexi te (“Te he amado”). Este documento, de carácter pastoral, abordará el tema del amor hacia los pobres, según informó Vatican News.

La exhortación Dilexi te guarda relación con la última encíclica de Francisco, Dilexit nos (“Él nos amó”), publicada en octubre de 2024. Con este texto, León XIV busca continuar la reflexión de su predecesor sobre el amor de Cristo, reafirmando el compromiso de la Iglesia con los más necesitados.