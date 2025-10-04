El Ejecutivo oficializó la autorización para que el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, viaje a Italia y Ecuador en el marco de una comisión de servicios que se desarrollará entre el 4 y el 9 de octubre.

La medida fue publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano mediante la Resolución Suprema N.° 210-2025-PCM.

El documento precisa que, durante la ausencia del canciller, el despacho de Relaciones Exteriores quedará encargado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Asimismo, la resolución establece que el viaje no implica exoneraciones tributarias ni liberación de derechos aduaneros de ninguna clase.

Durante su primera escala, Schialer arribará a Roma, donde participará los días 6 y 7 de octubre en la Décimo Segunda Edición de la Conferencia Italia-América Latina y el Caribe (XII CIALC). Este foro, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, cuenta con el respaldo de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).

Se trata de un espacio de diálogo y concertación política que reúne a representantes de la región con el propósito de fortalecer la cooperación y definir posiciones comunes frente a temas de interés mutuo.

Posteriormente, el canciller continuará hacia Quito para intervenir en la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, programada para el 9 de octubre.

Este mecanismo bilateral, presidido por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, tiene como finalidad coordinar programas, proyectos y actividades que promuevan la integración y refuercen la comunidad de intereses en la zona fronteriza.

La agenda de Schialer en Ecuador apunta a consolidar la relación política y diplomática entre Lima y Quito, además de evaluar iniciativas conjuntas en materia de desarrollo, seguridad y cooperación transfronteriza.