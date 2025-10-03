El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el próximo 13 de octubre del 2025 vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las Elecciones Generales 2026 presenten su renuncia, en cumplimiento de la normativa electoral.

De acuerdo con la Resolución 0110-2025-JNE, la medida alcanza a ministros, viceministros, gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes, así como a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes deben pasar a situación de retiro si buscan participar en el proceso electoral.

En el caso de los gobernadores regionales, la renuncia debe presentarse ante el consejo regional y remitirse al JNE hasta el 20 de octubre, asumiendo el vicegobernador el cargo de inmediato. Si ambos renuncian, será el consejo regional quien elija a los reemplazos.

Para los alcaldes, el procedimiento se realiza ante el concejo municipal, y el burgomaestre encargado asume con credencial del JNE.

Los funcionarios y trabajadores del sector público no deben renunciar, sino solicitar licencia sin goce de haber desde el 11 de febrero de 2026, es decir, 60 días antes de los comicios. Todos los documentos de renuncia o licencia deberán presentarse como cargo ante el jurado electoral especial correspondiente al inscribir la candidatura.

El JNE precisó que estas disposiciones buscan dar transparencia al proceso electoral y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en la inscripción de listas y fórmulas para las elecciones del 2026.