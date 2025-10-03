La Municipalidad de Santiago de Surco procedió a la recuperación de 66 metros cuadrados de espacio público que continuaban siendo ocupados de “manera indebida” por la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña Peralta.

A través de un comunicado, la comuna informó que se inició la recuperación de espacios públicos, pues varios parques fueron invadidos en la urbanización Los Álamos de Monterrico, para el cual aseguró que se comunicó con anticipación, y otorgó un plazo de 45 días para el retiro voluntario de cercos y edificaciones levantadas en zonas destinadas a la recreación.

El plan de la municipalidad es restituir áreas verdes de manera progresiva, las cuales habían sido ocupadas de manera irregular, entre ellas por la legisladora de APP, según reportó Canal N.

Cabe precisar que en la primera etapa se intervinieron 29 lotes en los parques 16, 17, 18, 21 y 22.

En el comunicado difundido en redes sociales se detalla que del total, 14 lotes fueron liberados de forma voluntaria por los ocupantes. Empero, en otros 15 casos fue necesaria la presencia de la fuerza pública.

Cabe precisar que en setiembre último, la congresista María Acuña, devolvió más de 100 metros cuadrados de un parque público que había ocupado de manera irregular en dicha urbanización.

Aquella vez, la comuna había adelantado que luego se procedería con el retiro de las construcciones ilegales que aún permanecen en los parques invadidos de la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Una vecina se mostró en contra de la medida, y dijo que esta acción es “política”. “El alcalde Carlos Bruce está actuando así por la campaña electoral. Es una impotencia”, indicó a Canal N.

El abogado de la inmobiliaria Los Alizos, de propiedad de María Acuña, dijo que no se puede ejecutar la medida. Señaló que el área verde ya venía siendo ocupado por varios años, toda vez que así fue adquirido el predio.

🚨#COMUNICADO | Comenzó la recuperación de los parques de Los Álamos de Monterrico. pic.twitter.com/ddyPEQUehT — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) October 3, 2025

#EnVivo



Municipalidad de Surco recuperará 66 metros de espacio público que la congresista María Acuña no devolvió



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/5n2OBGBMAf — Canal N (@canalN_) October 3, 2025