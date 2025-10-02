El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dio detalles de la expulsión al argentino Matías Agustín Ozorio, presunto cómplice de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, considerado autor intelectual del triple feminicidio de tres jóvenes en Buenos Aires.

Y es que arribó a Lima el avión que trasladará en breve a Argentina a Matías Agustín, quien junto a ‘Pequeño J’, fueron capturados el martes en Lima tras un trabajo conjunto entre la policía peruana y argentina.

La expulsión de Matías Agustín Ozorio contó con resolución de Migraciones y se hace efectiva rápidamente, mientras que Tony Janzen Valverde enfrentará un proceso de extradición cuyo tiempo dependerá de los trámites en Argentina.

Según la PNP, ' Pequeño J’, de 20 años, es líder de una red criminal ligada al narcotráfico y al sicariato, antecedentes que también involucran a su padre y abuelo.

Como se sabe, el triple crimen ocurrió el 19 de setiembre en Florencio Varela, donde murieron Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

El asesinato, transmitido en vivo por una red social, habría sido parte de una estrategia para reforzar el liderazgo criminal de Valverde.

El caso ha desatado indignación en Argentina y motivó marchas de colectivos como Ni Una Menos para exigir justicia.