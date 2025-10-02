El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que este jueves 2 de octubre los trabajadores de los sectores público y privado tendrán una tolerancia de dos horas para ingresar a sus centros laborales, debido al paro convocado por algunos gremios de transportistas.

Mediante un comunicado, el MTPE exhortó a los empleadores a aplicar medidas flexibles que no perjudiquen a los trabajadores afectados por los contratiempos en el transporte urbano. Entre ellas, se recomienda priorizar el teletrabajo, de acuerdo con la Ley N.º 31572, y permitir la compensación posterior del tiempo de demora.

“El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador”, indicó el ministerio.

Asimismo, el MTPE precisó que los retrasos no serán considerados tardanzas injustificadas ni podrán ser motivo de sanción disciplinaria.

Esta disposición busca mitigar el impacto de las restricciones de movilidad provocadas por la protesta y garantizar los derechos laborales de los empleados.

Paro de transportistas: ¿quiénes acatan?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró que el 80 % de los transportistas de Lima y Callao no se sumará al paro, por lo que se garantiza el servicio público de transporte.

El titular del MTC también señaló que la mayoría de gremios se ha desmarcado de convocatorias que responden a intereses particulares, y anunció que desde esta semana se iniciarán reuniones periódicas con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Sutrán y representantes del gremio para fortalecer la formalidad y mejorar la calidad del servicio.

