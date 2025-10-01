Ante el paro de transportistas convocado para el jueves 2 de octubre en Lima y Callao, diversas universidades e institutos superiores anunciaron que trasladarán sus actividades académicas a la modalidad virtual con el fin de resguardar la seguridad de sus estudiantes, docentes y personal administrativo.

Como se sabe, Los gremios del transporte urbano en Lima y Callao anunciaron un paro nacional para el 2 de octubre, en protesta por la ola de inseguridad, extorsiones y asesinatos que golpea al sector.

La medida fue confirmada por el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, Héctor Vargas, quien señaló que se trata de un“llamado de atención”al Gobierno.

Ante ello, instituciones públicas y privadas confirmaron la suspensión de sus clases presenciales. Entre ellas, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que a través de de un comunicado informó que realizará todas sus actividades académicas y administrativas de forma remota,

Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) señaló que dictará sus clases virtualmente y reprogramará prácticas presenciales. La Universidad de Lima anunció que también adoptará la virtualidad.

La Universidad del Pacífico indicó que sus clases serán virtuales y que los exámenes programados serán reprogramados; así como la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) trasladará sus clases de pregrado y posgrado, así como sus labores administrativas, a la modalidad remota.

Paro de transportistas

La medida de fuerza fue convocada por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano junto a gremios como Anitra y AETU, en protesta por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.

Según denunciaron, la falta de acciones concretas del Estado ha provocado que cerca del 30% de choferes deje de trabajar. Se estima que más de 120 empresas acatarán la paralización, lo que afectará las principales rutas de transporte en la capital y el primer puerto.