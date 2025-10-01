Un hombre que trabajaba como jalador de pasajeros fue asesinado de un disparo en la cabeza en plena Carretera Central, en el distrito limeño de Ate.

Según América Noticias, el crimen ocurrió a la altura de Pariachi, cuando la víctima cumplía con su labor de llamar pasajeros para combis y buses interprovinciales.

De acuerdo con testigos, un hombre armado descendió de auto rojo y atacó directamente al trabajador y fugó . La escena se produjo frente a transeúntes, incluidos menores de edad.

La víctima fue trasladada al hospital de Huaycán, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Vecinos expresaron su indignación y reclamaron mayor seguridad en la zona, denunciando que los asaltos y crímenes se han vuelto frecuentes.

La policía investiga si el hecho está relacionado con extorsiones. Cámaras de vigilancia habrían registrado al vehículo utilizado por los atacantes y serán claves para identificar a los responsables.