El general Óscar Arriola asumió oficialmente como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y aseguró que su gestión tendrá como prioridad enfrentar a la delincuencia y fortalecer la confianza de la población en la institución.

Durante la ceremonia, Arriola afirmó que la institución está empeñada en “luchar contra el verdadero enemigo: la criminalidad” y subrayó que este será el eje central de su mandato.

Arriola también se comprometió a desterrar actos indebidos al interior de la PNP. “La PNP es un espacio para servir al ciudadano, no para servirnos ni abusar de la autoridad”, manifestó.

El nuevo comandante general llamó a la disciplina y al honor institucional, señalando que cada acción de los efectivos repercute en la imagen de la Policía.

Destacó además la importancia de la cohesión entre oficiales y suboficiales, asegurando que todos son “hermanos con las mismas posibilidades”.