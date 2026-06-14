La Contraloría General de la República identificó una presunta irregularidad en la Municipalidad Distrital de Marcona relacionada con la adquisición de combustible para sus unidades móviles durante los años 2019 y 2020, en la gestión del ex alcalde Elmo Fares Pacheco Jurado. Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 013-2026-2-0407-AOP, el órgano de control advirtió que la entidad habría fraccionado las contrataciones para evitar la realización del procedimiento de selección que exige la Ley de Contrataciones del Estado.

Adquisiciones cuestionadas

Según el informe, durante el año 2019 la municipalidad contaba con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 19 millones 365 mil 798, de los cuales S/ 107 mil 069 estaban destinados a la compra de combustibles. Además, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) había programado la adquisición mediante el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica, procedimiento obligatorio para este tipo de bienes.

La Contraloría verificó que, pese a contar con disponibilidad presupuestal y una recaudación de S/ 700 mil 617 en el primer trimestre de 2019, la entidad no convocó el proceso correspondiente. En su lugar, realizó la compra de combustible mediante 16 órdenes de compra emitidas a favor de un solo proveedor, Servicentro Santa Rosa E.I.R.L., por un monto acumulado de S/ 157 mil 526.57.

De acuerdo con el órgano de control, las adquisiciones comprendieron combustibles como Diesel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 95 Plus. Cada orden de compra fue emitida por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), situación que habría permitido evitar la aplicación de los procedimientos de contratación pública establecidos por ley.

La investigación también alcanzó al año 2020. La Contraloría determinó que la Municipalidad Distrital de Marcona contaba con un presupuesto institucional de S/ 18 millones 996 mil 751, incluyendo S/ 128 mil 343 destinados a combustibles. Asimismo, el Plan Anual de Contrataciones volvió a contemplar una Subasta Inversa Electrónica para abastecer de combustible a las unidades municipales.

Pese a ello, funcionarios de la entidad habrían optado nuevamente por realizar adquisiciones directas. El informe señala que se emitieron siete órdenes de compra a favor del mismo proveedor, Servicentro Santa Rosa E.I.R.L., sin convocar el procedimiento de selección previsto en la normativa vigente, a pesar de que la municipalidad registraba ingresos suficientes para financiar la contratación.

Entre los presuntos responsables mencionados por la Contraloría figuran los entonces funcionarios Sergio Jesús Castillo Pastrana, Óscar Francisco Cáceres Valdez, Wilder Caruajulca Quispe y Carlos Amador Oropeza García, quienes desempeñaron cargos vinculados a logística y administración durante el periodo investigado.

Como resultado de la evaluación, la Contraloría concluyó que el monto total de combustible adquirido mediante contrataciones menores a ocho UIT durante 2019 y 2020 ascendió a S/ 232 mil 974.50. El informe advierte que esta modalidad habría favorecido a un único proveedor, afectando los principios de competencia, transparencia e integridad en la contratación pública. Asimismo, recomendó a la actual gestión municipal adoptar las acciones correspondientes para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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