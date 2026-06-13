Un moderno polideportivo valorizado en más de S/ 4,8 millones, construido en el asentamiento humano Las Dunas del distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, permanece sin funcionar pese a haber sido culminado y recepcionado hace más de siete meses. La situación fue advertida por la Contraloría General de la República, que alertó sobre el riesgo de deterioro prematuro de la infraestructura y el incumplimiento de su finalidad social.

Infraestructura en el olvido

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 012-2026-OCI/0407-SOO, elaborado tras una evaluación realizada entre el 20 y el 22 de mayo de 2026, la obra denominada mejoramiento de la losa multideportiva del asentamiento humano Las Dunas demandó una inversión total de 4 millones 843 mil 911 soles y fue entregada oficialmente el 20 de octubre de 2025.

El proyecto fue ejecutado con el objetivo de beneficiar a más de 1780 habitantes de la zona mediante la implementación de infraestructura deportiva y recreativa. Entre los componentes construidos figuran losas deportivas, tribunas, pisos, obras de arte interior, zonas recreativas, pórtico de ingreso, servicios higiénicos y otros espacios destinados a la práctica del deporte y la integración vecinal.

Sin embargo, durante la inspección realizada por la comisión de control se constató que el recinto permanece completamente inoperativo. A pesar de encontrarse concluido y recepcionado por la entidad edil, no se desarrolla ninguna actividad deportiva ni recreativa en sus instalaciones.

La Contraloría verificó además la acumulación de polvo en distintos ambientes del complejo, evidenciando la falta de uso y mantenimiento. También se hallaron diversos objetos abandonados en el lugar, entre ellos ladrillos, sogas y carretillas, elementos que permanecen dispersos dentro del recinto.

Otro de los hallazgos reportados fue la presencia de basura y excremento de aves sobre la superficie y acabados de la losa multideportiva. Esta situación refleja la ausencia de labores periódicas de limpieza y conservación, lo que podría acelerar el deterioro de la infraestructura recientemente construida.

Las observaciones también alcanzaron a las áreas verdes del polideportivo. Según el informe, las plantas y arbustos instalados como parte del proyecto se encuentran muertos o marchitos, mientras que el terreno presenta signos de sequedad debido a la falta de riego y mantenimiento permanente.

Para el órgano de control, estas condiciones evidencian el incumplimiento de las actividades de conservación que debieron ejecutarse luego de la recepción de la obra. La falta de mantenimiento integral compromete la vida útil de la infraestructura y podría generar mayores costos de recuperación en el futuro.

La Contraloría advirtió que, de mantenerse esta situación, existe el riesgo de que la inversión pública realizada no cumpla con los objetivos para los cuales fue ejecutada. Asimismo, el deterioro progresivo de las instalaciones afectaría directamente a la población beneficiaria, que hasta la fecha no puede utilizar el recinto deportivo.

La municipalidad deberá implementar medidas que permitan poner en funcionamiento el polideportivo y garantizar su adecuado mantenimiento, evitando que una obra millonaria termine deteriorándose sin haber prestado servicio a la comunidad.

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