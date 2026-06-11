Una creciente controversia en el distrito de Pueblo Nuevo (Ica), luego de que ciudadanos y dirigentes locales cuestionaran una resolución municipal que incluye al alcalde Hebert Edgardo González Arcos dentro de la relación de trabajadores beneficiados con un proceso de nombramiento en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Plantón en el municipio

La situación generó un plantón ciudadano la mañana de ayer, cuando un grupo de pobladores se concentró frente a la comuna para expresar su rechazo y solicitar explicaciones sobre la legalidad del procedimiento, al considerar que existiría un posible conflicto de intereses debido a que la resolución lleva la firma del propio burgomaestre.

Según la documentación difundida por los vecinos, la Resolución de Alcaldía N.° 049-2025-MDPN, emitida el 29 de diciembre de 2025, dispone el nombramiento de servidores contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276. Entre los beneficiarios aparecen varios trabajadores municipales, incluyendo al alcalde González Arcos, quien figura en el cargo de Cajero II.

De acuerdo con el documento, los trabajadores habrían cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al nombramiento, entre ellos contar con más de tres años consecutivos o cuatro alternados de servicios en una plaza orgánica presupuestada.

Sin embargo, la inclusión del propio alcalde en la relación de beneficiarios ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores de la población, que consideran necesario que las autoridades competentes determinen si el procedimiento se ajustó a la ley y si correspondía que la resolución fuera suscrita por quien también resultó beneficiado.

Algunos ciudadanos señalaron que el nombramiento del alcalde constituye un hecho sin precedentes en la gestión municipal reciente y solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República para verificar la legalidad del procedimiento.

Los manifestantes también cuestionaron un reciente concurso CAS desarrollado por la municipalidad, señalando presuntas irregularidades en la evaluación de postulantes y en la designación de algunos cargos de confianza.

Entre los reclamos expuestos, enfatizaron que existirían postulantes con mayor experiencia profesional que no habrían resultado seleccionados, mientras que otros vecinos pidieron una revisión exhaustiva de los expedientes y de los criterios utilizados durante el proceso de contratación.

Tras la concentración ciudadana, el alcalde Hebert González Arcos sostuvo una reunión con los vecinos en la municipalidad y brindó declaraciones. La autoridad señaló que el procedimiento se enmarca dentro de la aprobación de instrumentos de gestión y del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), proceso que, según indicó, se venía trabajando desde hace varios años.

González Arcos reconoció que la situación puede generar cuestionamientos desde el punto de vista ético debido a que la resolución fue firmada durante su gestión; sin embargo, sostuvo que el beneficio no fue individual sino que alcanzó a varios trabajadores que cumplían con los requisitos establecidos.

“Somos seis personas las comprendidas dentro de este procedimiento. No se ha cambiado de régimen ni se ha creado un beneficio exclusivo para mi persona”, manifestó durante el encuentro con los vecinos.

Respecto a las críticas relacionadas con el concurso CAS, el alcalde aseguró que la municipalidad revisará la documentación observada por los ciudadanos y sostuvo que cualquier cuestionamiento deberá seguir los procedimientos administrativos correspondientes.

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