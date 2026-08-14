En Juntos por el Perú (JP) parecen estar desesperados por tratar de victimizar y sacar rédito político a la carcelería que purga el expresidente Pedro Castillo a raíz de la condena que le fue impuesta por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, a la que se añade un prisión preventiva por casos de corrupción, al extremo que diputados de ese partido han tenido el desparpajo de pedir que se forme una “comisión investigadora” sobre esos hechos que más claros no pueden estar.

Si los del grupo legislativo de la izquierda radical quieren saber qué paso ese infausto día y por qué su ídolo está preso, deberían buscar en Youtube el video en que aparece el entonces jefe de Estado con su banda presidencial en el pecho y desde su despacho de Palacio de Gobierno, ordenando el ilegal cierre del Congreso, la toma por asalto de todo el sistema de justicia y la convocatoria a una asamblea constituyente, para más tarde disponer detenciones arbitrarias, según ha manifestado más de un testigo.

Dicen los diputados de izquierda, que parecen repetir como loros lo que decía Roberto Sánchez en campaña, que la detención de Castillo fue ilegal porque aún era presidente en funciones. No señores, ese sujeto dejó de ser jefe de Estado apenas terminó de hablar ante la cámara de televisión. Se vacó solo. Cuando fue arrestado por su propia escolta en la avenida Garcilaso de la Vega, era un ciudadano más que acababa de cometer un delito, que fue sorprendido en flagrancia y que trataba de esconderse en una embajada.

Más bien, desde este espacio va mi reconocimiento a los mandos de la Policía Nacional que en ese momento de gran confusión tuvieron los pantalones bien puestos como para ordenar a la escolta presidencial que detenga al expresidente golpista y lo lleve a la sede de la Región Policial de Lima. De no haber actuado como ordena la Constitución y las leyes, Castillo estaría ahora en México dándose la gran vida y gritando que es un perseguido político, para deleite de quienes reivindican su pateadura a la democracia.

Habrá que ver qué opinan en Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación respecto a este absurdo pedido de los diputados de Juntos por el Perú, que parecen dispuestos a despilfarrar tiempo y dinero en investigar lo que está muy claro, al extremo que los golpistas ya han sido condenados en primera instancia. El afán de victimizar y poner en vitrina al cabecilla de la intentona para hacer ruido político, es evidente. El país tiene problemas realmente urgentes que merecen ser atendidos por quienes fueron elegidos para trabajar de verdad.