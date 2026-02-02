El alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, funcionarios de su gestión y también empresarios locales que contrataron con la entidad, se encuentran detenidos tras el megaoperativo denominado “Los cuellos blancos de Sunampe” realizado la madrugada del 20 de enero. El Ministerio Público y la policía los investiga, presuntamente, por direccionar obras públicas desde el inicio del periodo de gobierno 2023-2026.

Grave acusación

En el 2025 surgió una denuncia anónima, que infiere la existencia de una red de corrupción en el municipio de Sunampe. La modalidad descrita es el direccionamiento de las obras mediante procesos de adjudicación simplificadas. Fueron involucrados en estos hechos el burgomaestre, su personal de confianza y al menos tres empresarios. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica fue siguiendo el caso.

La labor fiscal y policial permitió que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria autorice la detención preliminar de Rojas Valerio. Él fue arrestado en su vivienda, y también fueron intervenidos José Castilla (gerente municipal), Óscar Cornejo (gerente de Desarrollo Urbano), Pamela Lliuya (subgerente de Obras Públicas), María Torres (subgerente de Logística), al igual que los miembros de comités de selección Diana Mendiguete, José Salvador y Kristopher Luján.

Así como la consultora externa Diana Tasayco, el personal de confianza del edil, Wilber Tasayco, y Nelly Anchante. Además de los empresarios Boris Andia, Carlos Castilla y Emerson Lévano. Todos ellos detenidos en el allanamiento simultáneo del 20 de enero, como parte de la investigación que se sigue contra “Los cuellos blancos de Sunampe” por los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible.

La tesis fiscal sostiene que se habrían dirigido los procesos de contratación de obras públicas para empresas constructoras a cambio de beneficios económicos. El Ministerio Público detalla que en los procedimientos de selección se descalificaban a los postores que ocupaban los primeros puestos con la finalidad de otorgar la adjudicación a empresas del mismo grupo económico. La suerte del alcalde Jesús Rojas y demás se conocerá en los siguientes días.

EL DATO: La fiscalía considera que se constituían diferentes consorcios para fungir como postores y direccionar a un determinado postor mediante la evolución de los precios en sus ofertas. Si no ganaba, el comité descalifica al que ocupaba el primer lugar para otorgarle la buena pro.

