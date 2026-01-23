Los siete regidores de la Municipalidad Distrital de Sunampe están siendo convocados a una reunión tras la detención del alcalde Jesús Rojas Valerio, funcionarios y empresarios señalados por el Ministerio Público de ser presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”. La cita comunicada a los concejales será hoy (23 de enero) en el local de obras de la entidad.

Concejo de Sunampe

Como se recuerda, el pasado martes 20 de enero, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, lideró el allanamiento en simultáneo de 16 viviendas en Chincha, Nasca, Pisco y Lima. Además de 7 oficinas del municipio de Sunampe, como parte de la investigación seguida al burgomaestre y otros por los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible.

La investigación fiscal considera que los investigados Rojas Valerio, alcalde de Sunampe; José Castilla, gerente municipal; Óscar Cornejo, gerente de Desarrollo Urbano; Pamela LLiuya, subgerente de Obras Públicas; María Torres, subgerente de Logística. Así como Diana Mendiguete, José Salvador y Kristopher Luján, estos últimos miembros de comités de selección, habrían dirigido ilegalmente los procesos de contratación de obras públicas.

Desde ese día la entidad municipal no cuenta con burgomaestres. En ese contexto, desde la secretaria general han comunicado a los regidores la situación actual en la que se encuentra el municipio y a su vez los convoca a una reunión “con la finalidad de brindar información detallada, absolver consultas y mantenerlos debidamente informados respecto a los aspectos administrativos y de gestión institucional”.

La primera concejal Martha Pachas refirió que ya fue comunicada para la mencionada reunión. “El día de mañana (hoy) nos estaremos reuniendo con los regidores para poder tomar la decisión en ausencia del alcalde”. Dijo además que será respetuosa de lo que indique la norma para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo de elección popular. “Lo que se busca es que la población no se sienta afectada”, señaló.

EL DATO: El alcalde Rojas Valerio y los demás permanecen con detención preliminar por el plazo de 15 días. En contra de todos ellos hay una investigación fiscal por presuntamente dirigir los procesos de contratación a favor de cuatro empresas constructoras.

