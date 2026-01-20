Un megaoperativo anticorrupción realizado este martes resultó con la captura del alcalde del distrito de Sunampe, Jesús Rojas Valerio. La intervención desarticuló una presunta organización criminal dedicada al direccionamiento ilegal de obras públicas hacia empresas favorecidas, generando un daño económico estimado en 25 millones de soles al Estado peruano.​

La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica ejecutó allanamientos simultáneos en 23 inmuebles ubicados en Chincha, Nasca, Pisco y Lima, logrando la detención preliminar de 14 personas investigadas por organización criminal, colusión agravada y negociación incompatible.​

🚨 Ica | Efectivo de la @DircocorP y la @FiscaiaPeru ejecutó el megaoperativo Los Cuellos Blancos de Sunampe, logrando la detención preliminar del alcalde del distrito de Sunampe, junto a otros implicados, por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. ⚖️ pic.twitter.com/1ua96Dq4fq — DircocorPNP (@DircocorP) January 20, 2026

Funcionarios y empresarios detenidos

Entre los capturados figuran cinco funcionarios clave de la Municipalidad de Sunampe: José Castilla, gerente municipal; Oscar Cornejo, gerente de Desarrollo Urbano; Pamela Lliuya, subgerente de Obras Públicas; María Torres, subgerente de Logística; además de tres miembros de comités de selección: Diana Mendiguiete, José Salvador y Kristopher Luján.​

También cayeron la consultora externa Diana Tasayco y los empresarios Boris Andia, Emerson Lévano y Carlos Castilla, vinculados a las constructoras beneficiadas. La Policía detuvo además a Wilber Tasayco, señalado como personal de confianza del alcalde, y a Nelly Anchante, presunta operadora de las coordinaciones telefónicas de la red criminal.​

Esquema de financiamiento electoral

Según la investigación liderada por el fiscal adjunto provincial Ted Ludwin Martínez Torrico, la organización habría manipulado ilegalmente los procesos de contratación de obras públicas desde 2023 para favorecer a cuatro empresas constructoras específicas. El objetivo habría sido obtener recursos económicos ilícitos destinados a financiar campañas electorales que aseguraran su permanencia en el poder.​

Walter Ramos, jefe de la Dirección de la Policía Nacional contra la Corrupción en Ica, explicó al Canal N que se habrían adjudicado decenas de obras de infraestructura mediante colusión y cohecho, direccionando contratos por más de 9 millones de soles a empresas del entorno familiar y amical de los funcionarios.​

Evidencias incautadas y próximas pericias

Durante los allanamientos en siete oficinas municipales y 16 inmuebles adicionales, los fiscales incautaron un vehículo, más de 16 mil soles en efectivo, seis tarjetas de crédito y 15 teléfonos celulares que serán sometidos a pericias tecnológicas para reconstruir las comunicaciones de la red.​

La operación movilizó a 24 fiscales especializados anticorrupción respaldados por efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima e Ica, la Dirección General de Inteligencia (Digimin), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Unidad de Servicios Especiales (USE).​

El caso se originó hace un año cuando una denuncia anónima alertó a la Policía sobre irregularidades en la municipalidad de Sunampe. Este testimonio permitió iniciar labores de inteligencia que culminaron con la intervención del “caso Los cuellos blancos de Sunampe”, nombre con el que se conoce esta investigación.​

Los detenidos afrontan una prisión preliminar de 15 días durante los cuales la Fiscalía profundizará las pesquisas para completar el expediente por organización criminal, colusión simple y agravada, cohecho y negociación incompatible.