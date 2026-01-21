“Los cuellos blancos de Sunampe”, organización criminal que habría generado perjuicio económico al Estado por aproximadamente 25 millones de soles fueron detenidos. Ayer El Ministerio Público y la Policía ejecutaron un operativo en simultáneo en Chincha, Nasca, Pisco y Lima, obteniendo la captura del alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe Jesús Rojas Valerio, funcionarios y empresarios.

Allanamiento de inmuebles

El Segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica venía siguiendo los pasos al interior de la comuna distrital por presunto favorecimiento con contratos a empresas constructoras. Teniendo las evidencias recabadas durante el proceso de investigación se consiguió que se autorice el allanamiento de las viviendas de los involucrados y a la entidad.

Ayer desde las 4 de la mañana comenzó el operativo de fiscalía y policía. Jesús Rojas, el alcalde, fue hallado en su domicilio, ubicado en el centro poblado Lomo Largo. A las 9 a. m. enmarrocado y con una manta ocultando su rostro abandonó este lugar para ser conducido al palacio municipal desde donde despachaba. El vehículo de placa de rodaje Y2F-116 hallado en el exterior de su predio fue incautado, al igual que documentación diversa.

El edil no es el único en quedar privado de su libertad. También permanecen con detención preliminar judicial los funcionarios José Luis Castilla Munayco (gerente municipal), Óscar Junior Cornejo Quispe (gerente de Desarrollo Urbano), Pamela Isabel Lliuya Hernández (subgerente de Obras Públicas), María Verónica Torres Yataco (Subgerente de Logística), intervenidos durante el allanamiento a sus domicilios.

La misma suerte corrieron los integrantes de comités de selección: Diana Carolina Mendiguete Villa, José Carlos Salvador Yataco y Kristopher Luis Luján Revatta. Otros detenidos son la consultora externa Diana Carolina Tasayco, así como los empresarios Boris Andia Huaranca, Emerson Lévano Castilla, Carlos Castilla Yataco, el personal de confianza del edil Wilber Tasayco y Nelly Anchante identificada como la operadora de las coordinaciones telefónicas.

Según la tesis fiscal, los investigados y presuntos integrantes de “Los cuellos blancos de Sunampe”, habrían dirigido ilegalmente los procesos de contratación de obras públicas a favor de cuatro empresas constructoras. Estas acciones, que podrían haber ocasionado perjuicio económico de 25 millones de soles, se efectuaron a cambio de beneficios económicos orientados a financiar campañas electorales para asegurar su permanencia en el poder.

Y es que entre los detenidos figura un empresario local que se presentaba como aspirante al sillón municipal de Sunampe para las próximas elecciones municipales. Tanto el alcalde Rojas Valerio como los funcionarios y contratistas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, para las investigaciones respectivas por organización criminal, colusión y negociación incompatible.

LOS DATOS: Para realizar el allanamiento de las viviendas y palacio municipal se movilizó al menos 24 fiscales especializados anticorrupción, quienes contaron con el apoyo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción, así como de la Dirección General de Inteligencia, el grupo Grecco y de la USE.

Durante los allanamientos se incautó un vehículo hallado en el exterior de la vivienda del alcalde, más de 16 mil soles en efectivo, seis tarjetas de crédito y 15 teléfonos celulares, que serán fundamental para las pericias tecnológicas que disponga el despacho fiscal a cargo del caso.

