Kary Bran llegó a las audiciones del programa musical “Yo Soy”, transformada en Maricarmen Marín frente al exigente jurado conformado por el productor Ricardo Morán, el actor Carlos Alcántara y la reconocida actriz Jely Reátegui.

La participante llegó desde Piura con mucha ilusión y con ganas de demostrar que podía conquistar al jurado y comenzó diciendo, “ muy feliz de estar aquí, la vez pasada que estuve acá lo hice con otro personaje, pero mi pueblo se sintió feliz, contento de verdad, pues gracias a ese casting mi pueblo también se hizo conocido”.

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PIURANA

Con una sonrisa y un vestido que destacaba su personalidad, Kary Anay Bran confesó que tiene su orquesta en el norte que lleva su nombre y es exitosa.

A sabor de cumbia y sacando adelante a su pueblo Pabur Viejo, del distrito de La Matanza en Morropón-Chulucanas en Piura, cumplió otro sueño de estar entre las concursantes de “Yo Soy”.

Esta fue su segunda presentación en el programa, a donde regresó, pero esta vez decidió asumir un nuevo reto: dejar atrás su anterior personaje para convertirse en Maricarmen Marín e interpretar una canción de la reconocida cantante, mostrando toda su energía frente al público.

Sin embargo, el jurado encontró algunas dudas sobre su interpretación que no lograba acercarse a la voz de Maricarmen. No consiguió avanzar a la siguiente etapa y le recomendaron trabajar desde una voz más natural para potenciar sus cualidades. Sin embargo Kary regresó muy feliz.

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CASTING EN PIURA

El equipo de producción del popular programa “Yo Soy” llegará a Piura este sábado 22 para realizar el pre casting en el salón de actos de la Municipalidad de Piura, entre las 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Con 37 temporadas al aire, el reality de imitación regresa a la región en busca de nuevos talentos. Los piuranos que sean seleccionados en esta primera etapa viajarán a Lima, con pasajes pagados, para el casting final frente al jurado del programa.

Los interesados en participar deben ser mayores de edad y podrán ir caracterizados como los artistas a los que imitan, listos para mostrar su talento vocal y su mejor performance ante los productores del show.