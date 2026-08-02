Luego de su sensacional presentación en el multiespacio Costa 21, donde llevó su tours 2026, “Acceso al corazón”, la agrupación Corazón Serrano emprendió viaje a Estados Unidos donde realizará una gira para todos sus seguidores en el país norteamericano.

Será hasta el día 23 de agostó en que hará 13 presentaciones donde hará bailar a sus fans, entregándolo todo sobre el escenario y haciendo que cada actuación sea un recuerdo inolvidable, con su talento y belleza conquistan el corazón de todos.

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La gira abarcará importantes ciudades como Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Chicago, Los Ángeles y San José, llevando sus exitazos de la cumbia peruana y sanjuanera a lares de la patria del Tío Sam.

Corazón Serrano es uno de los grupos de cumbia más populares del Perú gracias al gran talento vocal de sus integrantes, habiendo realizado el año pasado giras exitosas en otros países como Ecuador, Chile y Argentina y ahora a Estados Unidos para seguir escalando en su objetivo de su internacionalización.

Será para los latinoamericanos y especialmente los peruanos una oportunidad de vivir los conciertos en unidad, pues aunque viven en ciudades diferentes, comparten una historia o una cultura, escuchando música que conecta con las raíces.

Para Corazón Serrano, el Tour USA 2026 es llegar a sus coterráneos y seguidores para acercarlos con su música y que disfruten y bailen de la agrupación en vivo.

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LA GIRA

Hoy domingo estarán en el local de Portuguese Cultural Center de Danbury, posteriormente el jueves 6 animarán la fiesta en la ciudad de Orlando donde las chicas de Corazón Serrano compartirán escenario con Manolo “El que canta con el corazón”, en el escenario Majestic Event Center.

La gira continúa el viernes 7 presentándose en el MYTH Live de Minneapolis/Saint Paul, el sábado 8 en el Stage de Miami y al día siguiente en Apollos 2000 en Chicago.

Luego de un reparador descanso irán el viernes 14 al Coliseum de Atlanta; el sábado 15 en el Droumavalla Farm Event Center de Leesvurg y el domingo 16 estarán en New York Hall Of Science de Quenns Corona Nueva York.

Posteriormente, el día 21 animará en el 801 Ever Center de Salt Lake City, al día siguiente en el Thunder Studios del área de Los Ángeles, Long Beach y cerrarán sus presentaciones en la ciudad de San José, en el local de Meta Space 24/7Even Center, el día 23 de agosto.