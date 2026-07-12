A través de sus redes sociales, la agrupación de cumbia, Corazón Serrano, anunció su próxima gira internacional a los Estados Unidos que se inicia a fin de mes.

Según indicaron, se van de gira casi por un mes con presentaciones en varios locales de USA, anunciando fechas para esta increíble aventura en el exterior.

El próximo 31 de julio estará iniciando su gira en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, en el local Ritz Theatre & Perdorming Arts Center; y al día siguiente en Nueva York en el United Palace.

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INTINERARIO

El 2 de agosto irán al local de Portuguese Cultural Center de Danbury, CT. El día jueves 6 animarán la fiesta en la ciudad de Orlando, el 7 en el MYTH Live de Minneapolis/Saint Paul; el 8 en el Stage de Miami y al día siguiente en Apollos 2000 en Chicago.

Las presentaciones seguirán los días 14 en el Coliseum de Atlanta; el 15 en el Droumavalla Farm Event Center de Leesvurg. El domingo 16 estarán en New York Hall Of Science de Quenns Corona Nueva York.

Posteriormente, el día 21 animará en el 801 Ever Center de Salt Lake City, al día siguiente en el Thunder Studios del área de Los Ángeles, Long Beach y cerrarán en la ciudad de San José, en el local de Meta Space 24/7Even Center, el día 23 de agosto.

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GRABACIÓN

En reciente declaración de Edwin Guerrero Neira, sorprendió a los miles de fans de la agrupación sanjuanera al confirmar que la cantante Cielo Fernández interpretará un nuevo tema que ya viene siendo esperado por el público.

“A pedido de mucha gente, vamos a grabar el tema “No dudes en volver”, en la voz encantadora de Cielo, sé que les encantará a todos los fanáticos de Corazón Serrano , a través de los nuevos proyectos musicales” . señaló.

Además, Edwin zanjó entredichos que tanto Cielo Fernández como Ana Lucía Urbina se irían del grupo, dejando en claro que ellas tienen contrato para mucho tiempo.

“Son especulaciones, que no son verdad y que circulan en las redes sociales, no existe problema alguno con ellas, tienen contrato vigente con Corazón Serrano, ganan muy bien y tienen oportunidad laboral. Las valoramos mucho, y ellas como la agrupación están creciendo”, afirmó.