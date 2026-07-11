Del 15 al 29 de julio, en el Parque Infantil Miguel Cortés, se llevará a cabo la feria Pitri Mitri 2026, cuya iniciativa busca impulsar la economía local, promover el turismo y ofrecer a las familias un espacio donde el emprendimiento, la cultura y entretenimiento se unen en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Serán más de 40 emprendedores y pequeños comerciantes quienes darán vida a esta feria que cuenta con la organización de Municipalidad de Piura, respaldada por el Ministerio de Cultura, Mienchiclas, Universidad César Vallejo, Cámara de Comercio, Sicanñi Cultural, Academia de Tondero por Tradición “El Cholito”, entre otros.

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EMPREDEDORES

Fue la gerente de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales de la comuna, Ruth Oliva, quien presentó esta actividad patriótica y destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer el trabajo de los emprendedores piuranos y dinamizar la economía de la ciudad.

“ Estamos gustosos de brindar este tipo de actividades en bien del emprendimiento. Serán quince días de feria, los visitantes encontrarán una amplia oferta de productos, así como artesanías , dulces de la región, a precios accesibles ”, expresó la funcionaria edil.

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OTRAS ACTIVIDADES

Además de la exposición y venta de productos, la Pitri Mitri ofrecerá una variada programación artística y cultural para toda la familia.

La inauguración será el 15 de julio a las 5:00 p.m. con una peña criolla. En los días siguientes habrá un taller de kung fu, concurso canino, taller de coloreo y un concierto de cumbia con Las Estrellas del Swing.

La cartelera artística presentará para los pequeños un show infantil, un concierto por la Inclusión Peruana y la presentación de ballet caporal, además de la participación de reconocidos artistas como Giuliana Rengifo y Los Parranderitos y otras actividades culturales.

La comuna invitó a toda la ciudadanía a visitar la feria que atenderá de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., para apoyar a los emprendedores locales, disfrutar de la gastronomía, cultura y vivir las tradiciones piuranas en familia durante las Fiestas Patrias.