El pasado domingo, Corazón Serrano vivió uno de sus momentos más esperados del año con la gran final de su casting internacional, que se desarrolló en El Remanso, en Comas, donde 14 talentosas finalistas se disputaron el ingreso a la reconocida agrupación.

El evento no solo convocó a miles de asistentes de manera presencial, sino que también alcanzó un importante impacto digital, con más de 20 mil personas conectadas en simultáneo a través de la cuenta oficial de YouTube del grupo, siguiendo cada presentación en vivo.

Tras tres intensas fechas de casting que captaron la atención del público desde el inicio, las finalistas —provenientes de distintas regiones del país— subieron al escenario acompañadas por la banda completa de Corazón Serrano, en una puesta en escena de primer nivel.

El jurado encargado de esta difícil decisión estuvo conformado por los hermanos Edwin Guerrero, Lorenzo Guerrero y Leo Guerrero, junto a Roberto Navarro y Danilo Segura, quienes evaluaron el desempeño vocal, presencia escénica y conexión con el público de cada participante.

Eimy Peralta, natural de Ayacucho y actualmente residente en Lima, iniciará una etapa formativa como parte de la familia de Corazón Serrano.

Finalmente, se anunció que serían dos las ganadoras de esta edición. Por un lado, la joven promesa Eimy Peralta, natural de Ayacucho y actualmente residente en Lima, quien iniciará una etapa formativa como parte de la familia de Corazón Serrano, perfilándose como una de las futuras voces del grupo.

Eimy agradeció emocionada por la oportunidad y compartió su compromiso con esta nueva etapa: “Yo estoy aquí para aprender, para dar lo mejor”, expresó, reafirmando su deseo de crecer dentro de la agrupación.

" “Siempre quise que la gente escuche mi voz y conozca mi talento, y así llegué a este casting.", dice Sharik Arévalo

Por otro lado, la gran ganadora de la noche fue Sharik Arévalo, joven cantante de 19 años, natural de Carabayllo, Lima, quien, gracias a su destacada presentación, se incorpora de manera oficial a la agrupación y debutó esa misma noche durante el show en vivo realizado en El Remanso, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Durante la final, Sharik Arévalo compartió con emoción su historia y motivación: “Siempre quise que la gente escuche mi voz y conozca mi talento, y así llegué a este casting. Mis padres me motivaron y gracias a mi familia estoy aquí. Soy feliz de estar en Corazón Serrano”, expresó ante el público.

Desde la agrupación, se expresó su alegría por la incorporación de ambas jóvenes artistas, destacando que se encuentran felices de poder apoyarlas en todo este nuevo camino y acompañarlas en su crecimiento dentro de la música.