El intérprete e investigador de la música peruana, Saúl Céspedes Longobardi, conocido en el mundo artístico como “Longo” le rinde homenaje al Perú en la celebración de los 205 años de la Independencia.

En esta oportunidad presentará este martes 28 de julio su más reciente videoclip que con mucho esfuerzo y ganas de hacer patria, entrega todo al público para que sientan al Perú profundo que nos legaron nuestros héroes y antepasados.

Este videoclip estará en casi todas las redes sociales con el tema “Contigo Perú” del gran compositor peruano Augusto Polo Campos.

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Saúl “Longo” Céspedes cuenta con una trayectoria de 37 años de vida artística cantándole a su Perú y lleva arte y cultura para todos, tiene muchos años en la enseñanza del cajón peruano para niños, jóvenes y adultos de nuestra región Piura.

Últimamente ha sido condecorado por el Congreso de la República, como un gran promotor cultural, que produce música nuestra, en especial la piurana con algunas fusiones internacionales a través de tonderos, valses, marineras, festejos y demás géneros criollos, que hacen el deleite de todo el Perú y parte del mundo. Además cuenta con varias grabaciones discográficas.