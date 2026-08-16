El personal del Escuadrón Verde - Grupo Terna de la Policía Nacional desarticuló una banda criminal dedicada a la fabricación de droga de alta pureza en una vivienda del Cercado de Tacna.

La intervención se realizó a las 3 horas en un inmueble de la calle Coronel Vidal, luego de visualizar en actitud sospechosa a tres personas de sexo femenino y dos de sexo masculino, quiénes al notar la presencia de los agentes del orden ingresaron raudamente al domicilio en la calle Crnl. Vidal N°256 y cerraron la puerta de ingreso.

Autorización del dueño

Con autorización del encargado del inmueble, de nombre Vincent Josuet C. M. (23), el personal policial subió a una habitación del segundo piso que alquila la persona de nombre “Muriel”. Al interior se encontró a quién se identificó como Enzo Cruzado Rosas (20) a quien se le halló un envoltorio tipo ziploc en forma circular, conteniendo presuntamente adherencias de ketamina y un equipo celular de marca iphone 15 pro max valorizado en S/ 3,800.

Se halló adherencias de ketamina, frascos vacíos, una cocina eléctrica y otros enseres. (Foto: Difusión)

Asimismo, se intervino a las personas de Stefano Andagua Jardina (23), quien tenía un equipo celular de marca Motorola modelo G24, de color negro, valorizado en S/ 900; a Muriel Liendo Chávez (18) encontrando en su registro personal un equipo celular marca Iphone 13 pro max, color dorado, valorizado en S/ 2,600; a Sheyla Quispe Virrueta (19) que tenía una cartera de color blanco y negro (tipo ajedrez) conteniendo en su interior 24 bolsitas de ziploc con cierre hermético (vacías), un envase de plástico translúcido con tapa roja de 90 cc de líquido verde, identificado como aditivo alimentario (esencia y colorante sabor a menta) de la marca Frandori, un equipo celular de marca Iphone 11 color lila valorizado en S/ 2500; a Katherine Guillermo Medina (22) se le encontró un equipo celular de marca Iphone 11 pro max, color gris oscuro, valorizado en S/ 2,500.

Frascos de Ketamina

Asimismo, se encontró en el registro domiciliario un total de cinco frascos vacíos de ketamina al 10% de marca Halatal KT (100 ml), una cocina eléctrica color blanco sin marca, dos cucharones de madera, una balanza digital de bolsillo marca Lelong, color gris metálico, la superficie de pesaje exhibe rastros visibles de una sustancia blanca pulverulenta, un sartén de color beige y un plato de loza color negro con rastros visibles de una sustancia blanca pulverulenta.

Las diligencias se realizaron con participación de la fiscal Valeri Guerra Luque, de la Fiscalía Especializada TID, y el defensor público.

El personal de Areandro - Tacna al realizar la prueba de campo y pesaje de las adherencias encontradas con el reactivo Konatec, dio como resultado positivo para ketamina con un peso no cuantificable.