La delegación de la Orquesta Sinfónica Catac Ccaos, viajó ayer hasta Chancay para participar en el VII Encuentro Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles 2026.

Son dieciséis jóvenes de la Heroica Villa que viajaron para representar a Piura en el grandioso evento cultural donde participarán 28 de las mejores Orquestas Sinfónicas del Perú y una invitada desde Brasil.

PUEDES VER: Orquesta Sinfónica Catac Ccaos celebra su quinto aniversario

POR PIURA

Bajo la dirección del maestro cataquense, Juan del Carmen Ramírez Valencia y con su presidente José Grimaldo Espinoza Ancajima, varios padres de familia y formadores viajaron con los destacados músicos que representan a nuestra región.

Ellos se codearán con las mejores orquestas sinfónicas de todo el país, además participarán en los coloquios, clases magistrales y conocerán a sus pares nacionales y del invitado del exterior.

El evento, que es organizado por la Red Nacional de Orquestas Sinfónicas “Daniel Alonías Robles”, va hasta el 30 de julio, en la ciudad del puerto más moderno del país.

Cabe señalar que esta agrupación, en tan solo 6 años, ha logrado grandes presentaciones en diferentes lugares resaltando el talento innato, esfuerzo y dedicación de sus integrantes, que a través de cada uno de los instrumentos, expresan magia musical.

MIRA ESTO: Concierto de gala “Desde el origen” en las ruinas de Narihualá

REPERTORIO

Los jóvenes talentos musicales, estarán presentándose en el Coliseo Municipal, además de un colegio representativo y en la plaza de armas. Este domingo 26, estarán presentes en el Festival Regional, en donde interpretarán “Triciclo Perú”.

En las galas, está previsto que interpreten, “Caballería ligera” de Franz von Suppé, “La conquista del paraíso”, de Vangelis, “El castillo ambulante” de Joe Hisaishi, “Reflexiones sinfónicas” de Andrew Lloyd Webber, “Suite El retorno del Jedi” de Jhon Williams y”Congas del fuego nuevo" de Arturo Márquez.

Además, su repertorio incluye “Ay mi palomita”, “El cóndor pasa”, “Vírgenes del sol” de Jorge Bravo, “Cariñito” de Aníbal Rosado, “Danza del cuchimilco” y “Cumbanchero” de Rafael Hernández.