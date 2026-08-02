La tragedia rondó el último viernes en el balneario de Huanchaco cuando el letrero de una bodega se desprendió por los fuertes vientos que soplaban. Aunque la caída de la estructura —de gran tamaño— ocasionó alarma entre los vecinos y transeúntes, afortunadamente no causó daños físicos.

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En otro sector de la provincia de Trujillo, según imágenes que circulan por redes sociales, un techo elaborado con calaminas estuvo a punto de desprenderse por la intensas ráfagas.

Según un comunicado emitido por el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) días atrás, este comportamiento del aire podría no variar la siguiente semana.

“[...] Entre el lunes 3 al sábado 8 de agosto, por la mañana se prevé cielo con nubes dispersas, con ligero a moderado incremento de la temperatura, variando a cielo cubierto por la tarde, con posibles ráfagas de viento”, se indica en el documento.

ESCENARIO

De la misma opinión es el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García, quien en diálogo con este Diario explicó que estos vientos se deben “a la variabilidad de la presión atmosférica, que está relacionada con el alza de la temperatura del mar”. “Son vientos alisios que ocurren en todo el litoral”, añadió.

El especialista señaló también que la presencia del fenómeno El Niño está relacionada con estos vientos [“acoplamiento océano-atmósfera”]. “Según las imágenes del satélite, se observa que cada vez ingresa más masa de agua caliente proveniente del oeste (Australia) a las costas de Sudamérica, lo que estaría reforzando El Niño en desarrollo”, sostuvo.

Para Bocanegra, no obstante, estos vientos no ocurrirán todos los días, pues “la temperatura del mar sigue en ascenso, lo que significa que están predominando los vientos del oeste”.

PRONÓSTICO

Esta semana, el mismo Senamhi emitió una alerta de nivel naranja luego de advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarían, el viernes, velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte.

“Se esperan lloviznas localizadas de ligera intensidad durante la noche y/o madrugada. Asimismo, se espera la ocurrencia de ráfagas de viento durante el día y la noche”, pronosticó para hoy.

Mañana el comportamiento del viento tampoco cambiaría. “El Senamhi informa que el domingo 2 de agosto continuará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa”, señaló.

Agregó que este evento “favorecerá el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”. “Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana. Asimismo se prevé la ocurrencia de lloviznas aisladas durante la noche y madrugada”, puntualizó.

Ante esta situación, las autoridades piden a la población tomar las precauciones necesarias.