La Comisión Multisectorial para la Recuperación del Borde Costero, demandó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, atienda el clamor de varios miles de familias asentadas cerca al litoral trujillano, a las que afecta durante más de una década la erosión de las playas ocasionada por el molón del puerto de Salaverry.

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La arquitecta Karla Otiniano Plasencia pidió en nombre de la comisión que la presidenta adopte acciones que permitan hacer realidad el financiamiento y ejecución de la solución definitiva para la erosión costera que se registra en los balnearios de Trujillo.

Sugirió que este proyecto podría ser incluido en el paquete de intervenciones por el Fenómeno de El Niño, a fin de agilizarlo, y pidió que el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, lo incluya en su agenda para la reunión que tendrá con la presidenta de la República, para que se comprometa y asegure su ejecución.

Recientemente, integrantes de la comisión participaron en una marcha ciudadana exigiendo acciones concretas frente a la erosión costera debido a los daños que viene ocasionando con el paso de los años.

La movilización buscó sensibilizar a la población y pedir que el proyecto definitivo para recuperar las playas se incluya entre las prioridades de la nueva gestión del Gobierno Nacional.

Otiniano explicó que la solución definitiva, que implica el arenamiento del litoral, demandaría una inversión superior a los 500 millones de soles, por lo que la solución del problema debe ser atendido por el Ejecutivo.

Se han iniciado algunos trabajos preventivos, como el mantenimiento del enrocado, pero son medidas temporales o paliativos. Lo que se necesita es que se trabaje en la solución definitiva, que se ejecute el proyecto integral, precisó.

“Invitamos a los alcaldes y a todas las autoridades a liderar junto a nosotros esta causa histórica; Trujillo los necesita al frente”, dijo.

Sobre el alcalde de Moche, precisó que en lo que resta de su gestión debería dar muestras de interés por este tema, porque a la fecha no ha hecho nada por la población de su jurisdicción, específicamente en el sector Taquila.

“La recuperación de las playas requiere un trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno, sin miramientos políticos”, enfatizó, recordando que Bélgica, Japón, Gran Bretaña y Países Bajos, están interesados en el proceso para desarrollar la solución definitiva.