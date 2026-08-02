En un mega operativo realizado entre la noche del viernes (31 de julio) y madrugada de ayer se allanó nueve inmuebles con orden judicial en los distritos Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín para tratar de atrapar a nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando. Finalmente, se logró con la detención de cuatro personas que estarían involucradas en los ilícitos; también la incautación de más de 40 toneladas de sacos de maíz y otros productos de procedencia boliviana, siete vehículos (cinco camiones y dos camionetas), computadoras, celulares, documentos y otros.

Dos años de seguimiento

Se efectuó un trabajo en simultáneo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual en coordinación con el personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Intendencia de la Aduana de Tacna, luego de una investigación de casi dos años, que tuvo Ovise (Observación, vigilancia y seguimiento), interceptaciones telefónicas por mandato judicial y otras técnicas especiales de investigación.

Descerraje y detenciones

Según el Ministerio Público, se incautó toneladas de mercancía extranjera durante los allanamientos de predios, incluso con el uso de la fuerza o instrumentos para descerraje, siendo detenidos las siguientes personas: Nelson Sánchez Colque (30), Noé Mamani Colque (41), Rosy Herrera Tesillo (34) y Fortunato Ccalli Mamani (48); este último nombrado fue interceptado en la ciudad de Puno, tras huir de Tacna.

Se allanó predios tipo canchones o depósitos

Fiscales y policías ingresaron a predios con orden judicial

Buscados por tres delitos

Pese a tener una orden de detención preliminar por mandato judicial, no fueron ubicados en Tacna Erik Herrera Tesillo (36), Trinidad Mullo Laura (35), Saddam Mullo Laura (26), Lidia Limache Alvarez (39) y Moisés Cutipa Yunca (44), todos de nacionalidad peruana, quienes estarían involucrados en los presuntos delitos de organización criminal, delitos aduaneros de contrabando y receptación aduanera.

“Los residentes de Pisa”

La investigación preliminar de la Fiscalía señala que entre los años 2024 y 2026 un grupo de personas denominados “Los residentes de Pisa (Pisacoma)” logró ingresar a Tacna y en diferentes fechas una gran cantidad de mercancía ilegal por la zona de El Tripartito. Esa mercancía consistía en maíz y otros cereales que eran comercializadas, almacenadas y “blanqueadas” o procesadas en supuestas empresas molineras o fábricas que instalaron las personas involucradas en la organización delictiva.

Sacos de comestibles incautados

Investigan agresión a PNP

La investigación de la Fiscalía en Delitos Aduaneros contempla a nueve personas, quienes además estarían involucradas en la agresión a efectivos de la PNP durante una intervención efectuada en el mes de mayo del 2025. La orden judicial de detención preliminar para las investigaciones es por 15 días.

Primer caso nacional

Se pudo conocer que es el primer caso a nivel nacional por crimen organizado en contrabando y receptación aduanera que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros de Tacna. Las acciones de fiscales y policías se iniciaron a las 23 horas del viernes 31 de julio y se prolongaron hasta la madrugada de ayer. Los detenidos se hallan en una sede policial.