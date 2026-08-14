Un total de 50 efectivos de la Policía Nacional fueron reconocidos ayer por la mañana en Ica por su desempeño en acciones orientadas a combatir la delincuencia y el crimen organizado en la región.

Destacan trabajo

La ceremonia destacó la participación de los agentes en diferentes operativos que permitieron desarticular presuntas bandas criminales, intervenir a personas involucradas en hechos delictivos y realizar capturas relacionadas con el microtráfico y la comercialización de drogas.

Durante el reconocimiento se resaltó el trabajo realizado por los policías en intervenciones consideradas relevantes para la seguridad ciudadana. Las autoridades señalaron que estas acciones han permitido afectar estructuras dedicadas a actividades ilícitas y reforzar las labores de prevención y respuesta frente al delito.

El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, participó en la actividad y expresó su respaldo al trabajo desarrollado por los efectivos. Durante el evento se puso en valor el esfuerzo y la intervención de los agentes que cumplen funciones en distintos puntos de la región.

La ceremonia también contó con la presencia de autoridades y representantes de diferentes sectores, quienes acompañaron la entrega de los reconocimientos y destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado frente a los hechos delictivos.

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