La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno trabaja para dotar a los miembros de la Policía Nacional de mejores herramientas y brindarles protección legal en el ejercicio de sus funciones.

“Acá estamos para darles toda la seguridad legal, jurídica y darles el respeto que se merecen. En nuestro gobierno defendemos a los que nos protegen, a los que arriesgan su vida por la tranquilidad de toda nuestra patria”, expresó la mandataria.

Estas declaraciones se dieron en la ceremonia de reconocimiento al general Óscar Arriola como nuevo comandante general de la institución, en reemplazo de Víctor Zanabria.

Boluarte señaló que el nuevo comandante general tiene la responsabilidad de liderar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, e instó a aplicar firmeza en ese objetivo. También pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las instituciones y evitar manifestaciones violentas.

“Pero no salgan a dar malos ejemplos a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, destrozando los bienes públicos o privados. Esa no es la forma de diálogo” , remarcó.