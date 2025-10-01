Octavo retiro de AFP 2025.
Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán solicitar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/21 400, de sus cuentas individuales.

El trámite podrá realizarse a partir del 21 de octubre y los afiliados tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para presentar su solicitud.

El procedimiento se hará de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito o letra del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La Asociación de AFP's publicó el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 UIT.
Cabe precisar que el desembolso se efectuará en un máximo de cuatro armadas mensuales de 1 UIT cada una.

El primer pago se realizará 30 días después de ingresada la solicitud y los siguientes se entregarán cada 30 días hasta completar el monto solicitado.

En caso el afiliado desee desistir del retiro, podrá comunicarlo a su AFP una sola vez.

Esta solicitud deberá presentarse hasta 10 días calendario antes de la fecha programada de cualquiera de los desembolsos, lo que permitirá revocar los pagos futuros.

