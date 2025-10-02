La concesionaria Rutas de Lima continuará ofreciendo sus servicios de manera regular pese a la disolución y liquidación aprobada por su Junta de Accionistas.

El abogado de Brookfield, accionista mayoritario de la empresa, Rafael Llano, aseguró que la decisión no interrumpirá las operaciones y que se cumplirán los compromisos adquiridos con los distintos actores vinculados a la concesión.

Según explicó, el inicio del proceso no implica una quiebra, sino que responde a un mecanismo contemplado en la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, la compañía seguirá garantizando la seguridad en las vías y el mantenimiento de los tramos bajo su responsabilidad.

Llano remarcó que las obligaciones laborales y contractuales serán honradas. “Cumplirá y respetará las obligaciones que tiene con sus trabajadores, con sus acreedores y con sus proveedores”, señaló. En esa línea, transmitió tranquilidad respecto a la continuidad del servicio que actualmente brinda la empresa.

El abogado precisó que la liquidación será conducida por una firma especializada encargada de administrar tanto los activos como los pasivos de Rutas de Lima. Sin embargo, indicó que aún no es posible definir cuánto tiempo tomará completar el procedimiento.

En relación con el origen de la decisión, Llano recordó que la empresa buscó apoyo del Estado durante un periodo de más de 18 meses sin obtener respuesta favorable. Estas gestiones se realizaron a través de la comisión especial que representa al Estado en controversias de este tipo, pero no prosperaron.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo la posibilidad de establecer reglas, proponer ajustes o definir pautas legales, aunque finalmente no se aplicaron.

En su opinión, la falta de apoyo estatal fue un factor que contribuyó a la situación que llevó a la compañía a optar por la liquidación.