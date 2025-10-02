Este jueves 2 de octubre, transportistas de Lima y Callao realizan una paralización masiva para exigir al Gobierno medidas urgentes y contretas frente a la creciente ola de inseguridad, violencia, extorsiones, cobro de cupos y sicariato que afecta al sector.
Según la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú, el paro es “una reacción a la inoperatividad de los poderes del Estado”, que no han garantizado la protección a choferes, cobradores ni a los pasajeros.
La medida implica la inoperatividad de unas 22 mil unidades de transporte urbano lo que representa cerca del 90% del servicio en la capital. Desde tempranas horas, se reportaron tres incidentes, entre ellos el ataque a un bus en el óvalo Zapallal, en Lima Norte, donde desconocidos pincharon las llantas para impedir su circulación.
Voceros de la Policía Nacional del Perú indicaron a América Noticias, que si bien hay una limitada cantidad de buses, ella satisface el desplazamiento de las personas que salieron a cumplir con sus actividades.
SIGUE EN VIVO AQUÍ:
8:50 Paro de transportistas: Dirección Regional de Educación del Callao dispuso clases virtuales
Colegios del primer puerto del país realizan clases virtuales este jueves ante paro de transportistas contra la ola de violencia, extorsiones y sicariato.
8:15 MTPE otorga tolerancia de 2 horas a trabajadores por paro de transportistas
El Ministerio de Trabajo exhortó a empleadores públicos y privados a aplicar medidas flexibles ante los retrasos por la paralización. Se prioriza el teletrabajo y no se aplicarán sanciones disciplinarias.
7:50 Escasa presencia de transporte público en el óvalo Puente Piedra
Baja presencia de transporte público se observa en el óvalo Puente Piedra, durante el paro de transportistas.
07:40 Paro de transportistas: Estas universidades suspenden clases presenciales este jueves
Ante medida de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre, diversas universidades y centros de estudios de Lima y Callao anunciaron que clases serán virtuales.
07:20 Puntos de concentración de protesta de transportistas
Los dirigentes anunciaron que la principal concentración será en Puente Nuevo a las 7:00 a.m., con una marcha hacia el Congreso, mientras otros gremios se movilizarán en Puente Piedra, la Panamericana Sur y San Juan de Lurigancho.
7:00 ATU garantiza funcionamiento total del transporte público pese a paro convocado
La ATU informó que supervisará en tiempo real las operaciones desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional.
