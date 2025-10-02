Un grupo de personas pinchó las llantas de algunos buses en el distrito de Puente Piedra. Ello en el marco del paro que realizan los transportistas cansado de ola de inseguridad, violencia, extorsiones, cobro de cupos y sicariato que golpea a ese sector.
En un recorrido por dicho distrito, se observó que al menos dos buses que circulaban por la Panamericana Norte, sufrieron daños en las llantas.
Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se constituyó a la zona para evitar mayores incidentes.
La Policía Nacional del Perú ha dispuesto el desplazamiento de contingentes en puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden público y evitar nuevos incidentes.
Video: Canal N
