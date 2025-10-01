Tras haber confirmado hace una semana su separación en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval Stream) Marcelo Tinelli reveló que retomó su relación con Milett Figueroa.
El conductor reconoció que se apresuró al anunciar la ruptura y que en realidad nunca dejaron de estar juntos. Como se sabe, dicho anunci generó una ola de rumores en la prensa de espectáculos en Argentina y Perú durante la última semana, que incluyó incluso una supuesta infidelidad por parte de Tinelli.
En declaraciones a Teleshow, Marcelo Tinelli aclaró que lo sucedido fue solo un malentendido propio de cualquier pareja. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo (...) Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”, admitió.
Durante la controversia, Milett Figueroa optó por el silencio, aunque en la gala de los premios Martín Fierro 2025 y en declaraciones posteriores al programa “Desayuno Americano”, confirmó que la relación continuaba.
La modelo explicó que se trató de un simple cortocircuito: “Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien”.
Con estas aclaraciones, ambos confirmaron que la relación sigue en pie, tras superar la breve crisis que puso en duda su vínculo de dos años.
Había destado rumores hasta de infidelidad
Cabe recordar que tras la supuesta ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el periodista argentino Agus Rey dejó entrever en el programa de Magaly Medina, que el conductor habría terminado con la modelo peruana por otra mujer.
“Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, indicó el comunicador. Luego, dio a conocer que se trataría de la compañera de podcast de Tinelli, Sabrina Rojas.
