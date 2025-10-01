Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, salió en defensa de Marcelo Tinelli tras la breve crisis en la relación de la pareja.

En el programa “América Hoy”, la progenitora de la actriz, modelo y bailarina peruana aseguró que el conductor argentino “nunca trató mal” a su hija y pidió no dejarse llevar por especulaciones.

Como se sabe, tras haber confirmado hace una semana su separación en su programa de streaming Estamos de Paso, Marcelo Tinelli reveló que retomó su relación con Milett Figueroa.

El conductor de 65 años reconoció que se apresuró al anunciar la ruptura y que en realidad nunca dejaron de estar juntos.

En declaraciones a Teleshow, Marcelo Tinelli aclaró que lo sucedido fue solo un malentendido propio de cualquier pareja. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo (...) Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”, admitió.

Desminte a Bruno Agostini

Además, Martha Valcárcel desmintió a Bruno Agostini, quien había afirmado que tuvo un affaire con Milett y que incluso fue visto en casa de la modelo. “No lo conozco, jamás un hombre ha entrado a mi casa a quedarse con mi hija. No voy a permitir ninguna inmoralidad”, respondió tajante.

La madre de Milett también aclaró versiones sobre una supuesta denuncia contra Jessica Newton, en relación con el caso del Miss Perú 2016. Señaló que nunca formalizó ninguna acusación y que únicamente repitió lo que un médico dijo entonces, cuando Milett sufrió complicaciones de salud por un tratamiento.

Finalmente, pidió no agrandar historias pasadas que no fueron agradables para su familia y reiteró que su prioridad siempre ha sido resguardar la integridad y valores de sus hijas.