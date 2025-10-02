La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) dispuso que este jueves 2 de octubre las clases en los colegios en esta provincia se realicen de manera virtual, debido al paro de transportistas.
La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a posibles incidentes durante las protestas.
En su comunicado, la DREC señaló que los directores de cada institución deberán asegurar el cumplimiento de la jornada escolar en los horarios habituales, adaptando la enseñanza a la modalidad virtual.
De esta forma, las autoridades remarcaron que las actividades académicas no se verán interrumpidas.
Asimismo, el Gobierno Regional del Callao y la DREC reiteraron su compromiso con la educación y la protección de la comunidad escolar, priorizando el bienestar de los estudiantes.
