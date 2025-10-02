La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) dispuso que este jueves 2 de octubre las clases en los colegios en esta provincia se realicen de manera virtual, debido al paro de transportistas.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a posibles incidentes durante las protestas .

En su comunicado, la DREC señaló que los directores de cada institución deberán asegurar el cumplimiento de la jornada escolar en los horarios habituales, adaptando la enseñanza a la modalidad virtual.

De esta forma, las autoridades remarcaron que las actividades académicas no se verán interrumpidas.

Asimismo, el Gobierno Regional del Callao y la DREC reiteraron su compromiso con la educación y la protección de la comunidad escolar, priorizando el bienestar de los estudiantes.