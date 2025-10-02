José Baella dice que el Estado no garantiza seguridad frente a la ola de cobro de cupos. “La extorsión sigue creciendo y el Estado no responde”, indica
José Baella dice que el Estado no garantiza seguridad frente a la ola de cobro de cupos. “La extorsión sigue creciendo y el Estado no responde”, indica

El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote), José Baella, sostuvo que el paro de transportistas refleja el abandono estatal y no responde a intereses políticos.

Subrayó que los conductores y cobradores enfrentan todos los días extorsiones y asesinatos sin contar con protección adecuada.

“Es un paro por sobrevivencia, no por razones políticas”, enfatizó en entrevista con Canal N, y estimó que más de 500 transportistas han sido asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte.

José Baella criticó la falta de capacidad del Estado para responder a la inseguridad y cuestionó que la Policía no pueda rastrear llamadas de extorsión ni identificar números telefónicos, lo que, dijo, evidencia una brecha tecnológica grave.

Afirmó que la solución no pasa por armar a los choferes, sino por dotar a la Policía de herramientas modernas e inteligencia operativa.

Cámara y centros de control policial

Entre sus propuestas destacó la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades de transporte, enlazadas con centros de control policial, además de operaciones encubiertas y seguimientos a bandas criminales como parte de un plan integral.

Renuncia de Juan Santiváñez

En otro momento, José Baella comentó sobre la renuncia de Juan Santiváñez al Ministerio de Justicia, a quien calificó de figura política cercana a la presidenta Dina Boluarte.

A su juicio, su salida obedece a una estrategia para postular al Congreso en 2026 y su gestión en el Minjus se orientó más a proteger al Ejecutivo que a impulsar reformas en el sector justicia.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS