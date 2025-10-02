El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote), José Baella, sostuvo que el paro de transportistas refleja el abandono estatal y no responde a intereses políticos.
Subrayó que los conductores y cobradores enfrentan todos los días extorsiones y asesinatos sin contar con protección adecuada.
“Es un paro por sobrevivencia, no por razones políticas”, enfatizó en entrevista con Canal N, y estimó que más de 500 transportistas han sido asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte.
José Baella criticó la falta de capacidad del Estado para responder a la inseguridad y cuestionó que la Policía no pueda rastrear llamadas de extorsión ni identificar números telefónicos, lo que, dijo, evidencia una brecha tecnológica grave.
Afirmó que la solución no pasa por armar a los choferes, sino por dotar a la Policía de herramientas modernas e inteligencia operativa.
Cámara y centros de control policial
Entre sus propuestas destacó la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades de transporte, enlazadas con centros de control policial, además de operaciones encubiertas y seguimientos a bandas criminales como parte de un plan integral.
Renuncia de Juan Santiváñez
En otro momento, José Baella comentó sobre la renuncia de Juan Santiváñez al Ministerio de Justicia, a quien calificó de figura política cercana a la presidenta Dina Boluarte.
A su juicio, su salida obedece a una estrategia para postular al Congreso en 2026 y su gestión en el Minjus se orientó más a proteger al Ejecutivo que a impulsar reformas en el sector justicia.
