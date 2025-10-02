La crisis del transporte urbano en Perú llegó a un punto crítico, según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, quien describió un panorama de violencia y temor que golpea a miles de choferes y empresarios en el país. “El transporte está totalmente destrozado con extorsión, pánico, temor, conductores que están ya con una desesperación. Cada empresa tiene de cinco a cuarenta cupos de extorsión”, advirtió en América Noticias.

Ojeda enfatizó que la situación se agrava por la falta de respuestas concretas del Estado y la descoordinación entre los propios gremios. “Es irónico que nosotros pedimos al Estado que coordine y no podemos coordinar entre nosotros”, señaló, denunciando además que algunas facciones usan el caos con fines políticos o de protagonismo.

Promesas incumplidas y reclamos urgentes

El dirigente cuestionó las reuniones sostenidas con autoridades del Gobierno y de la Policía Nacional, en las que se ofrecieron medidas de seguridad que nunca se materializaron. Exigió acciones inmediatas como capturas, protección real y fortalecimiento de unidades de investigación. “No queremos más promesas, queremos acciones inmediatas”, reclamó.

En lo que va del 2025, más de 65 conductores han sido asesinados según cifras de los gremios, lo que convierte al transporte en una de las labores más riesgosas del país.

Posible paro seco

Ante la falta de resultados, Ojeda no descartó que los principales conos de transporte de Lima —norte, sur y San Juan de Lurigancho— decidan convocar en los próximos días a un “paro seco”, es decir, una paralización total como medida de presión.

“La situación necesita una respuesta urgente. Los transportistas ya no queremos declaraciones, queremos ver acciones para frenar los asesinatos y extorsiones”, concluyó.

