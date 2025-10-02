El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que brindará facilidades a los pacientes afectados por el paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre en Lima y Callao. La medida responde a las dificultades de movilidad que enfrentan los ciudadanos ante la escasa circulación de buses y bloqueos en diversas zonas de la capital.

Desde primeras horas del día, distritos como Ate registraron largas esperas y paraderos colapsados debido a la limitada oferta de transporte público. Este panorama se repite en otros puntos de la ciudad, afectando el desplazamiento de trabajadores, estudiantes y pacientes con citas médicas previamente agendadas.

Ante ello, EsSalud comunicó a través de sus redes sociales que todos los asegurados que no puedan acudir a sus citas por razones atribuibles al paro podrán solicitar la reprogramación inmediata de sus atenciones. Para ello, deberán comunicarse a EsSalud en Línea al teléfono 411-8000 (Opción 1 – Citas), sujeto a disponibilidad.

Además, la institución anunció medidas de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de salud durante esta jornada atípica. Entre ellas, se incluyen la reorganización de turnos, ajustes en la programación y el fortalecimiento de los canales de comunicación con los usuarios.

Finalmente, EsSalud exhortó a los asegurados a mantenerse informados mediante los canales oficiales y a priorizar su seguridad personal, evitando desplazamientos en zonas donde se registren bloqueos o protestas.