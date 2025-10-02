La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, las líneas 1 y 2 del Metro y el AeroDirecto operarán con normalidad durante el paro convocado por un sector de transportistas para el jueves 2 de octubre.

La entidad precisó que el Metropolitano y los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que los buses alimentadores funcionarán hasta la medianoche.

La Línea 1 operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., la Línea 2 de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., y el servicio AeroDirecto mantendrá su horario habitual.

Por su parte, el ministro de Transportes, César Sandoval, señaló que “mañana no va a haber paro” y que el 80 % de las empresas saldrá a trabajar con normalidad en Lima. Añadió que cada viernes sostendrá reuniones con los gremios para dar seguimiento a las demandas y reforzar el diálogo con el sector.