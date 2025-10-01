El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará este miércoles a las 3:00 p.m. una nueva acusación constitucional contra la exministra y excongresista Betssy Chávez, esta vez por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado, en el marco de la denuncia constitucional N.° 355 presentada por el Ministerio Público.

La acusación, impulsada por la Fiscalía de la Nación en abril de 2023, sostiene que Chávez habría favorecido con puestos de trabajo en el Estado a familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo Villa, cuando ella ejercía como congresista y como ministra en las carteras de Trabajo y de Cultura.

Durante la sesión, se espera la intervención de la propia Betssy Chávez o de su defensa legal. El abogado Raúl Noblecilla confirmó su participación en el debate a través de redes sociales.

💥🚨Hoy estaremos en el Congreso defendiendo los derechos de Betssy Chávez.

El Pleno votará el levantamiento del antejuicio político en una absurda denuncia armada por la nefasta Patricia Benavides, para sostener una persecución política sistemática contra los referentes del… pic.twitter.com/zlJ7vkLBe4 — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) October 1, 2025

El informe final solicita el levantamiento del antejuicio político, al acusar a Chávez por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400).

Dicho informe fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en noviembre de 2024 y ratificado el 23 de mayo de este año por la Comisión Permanente.

A un paso de otra inhabilitación

Esta acusación llega días después de que la Comisión Permanente del Parlamento aprobara, el pasado lunes 29 de septiembre, inhabilitar a Chávez por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, esa decisión aún debe ser ratificada por el Pleno, cuya fecha de sesión sigue pendiente.

De ser aprobadas ambas medidas, Chávez podría enfrentar una doble inhabilitación para ejercer cargos públicos, además del avance de las investigaciones penales en su contra.

TE PUEDE INTERESAR