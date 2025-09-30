La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó este lunes las normas que regulan la conformación y el funcionamiento de las bancadas, como parte del debate de los dictámenes referidos al Reglamento del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado.

El texto establece que los representantes electos por un mismo partido político no podrán dividirse en grupos parlamentarios distintos ni conformar nuevas bancadas durante el período legislativo.

De igual forma, los congresistas que renuncien o sean separados de su agrupación solo tendrán dos opciones: incorporarse al grupo mixto o, por única vez, sumarse a una bancada ya existente, siempre en concordancia con los resultados electorales.

En cuanto a la participación en la conducción del Parlamento, se precisa que aquellos legisladores que se integren a un grupo ya conformado no estarán habilitados para postular ni ser parte de la Mesa Directiva de la cámara ni de las comisiones hasta que finalice el siguiente período anual de sesiones.

Otro aspecto aprobado obliga a que cada bancada cuente con un reglamento interno. Este documento deberá contemplar, como mínimo, la organización, los derechos y obligaciones de los miembros, reglas de funcionamiento, procesos de elección de candidatos a la Mesa Directiva, designación de representantes en comisiones y un mecanismo sancionador con respeto al debido proceso.

La norma dispone que dichos reglamentos internos sean publicados en el portal institucional del Congreso y que su existencia sea requisito indispensable tanto para participar en cargos de la Mesa Directiva como para garantizar el funcionamiento administrativo del grupo parlamentario.

Asimismo, los grupos deberán acreditar ante la Oficialía Mayor de cada cámara su constitución y la designación de voceros. Una vez cumplido ese trámite, corresponderá a las mesas directivas asignar personal de asesoría y ambientes de trabajo para el desempeño de cada bancada.